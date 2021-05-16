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بهذه الكلمات نعت ايتن عامر نادية العراقية

الأحد 16/مايو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
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نعت ايتن عامر الفنانة نادية العراقية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل  الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت ايتن عامر صورة بصحبة نادية العراقية، وعلقت عليها كاتبة: "ادعو الفنانة الراحلة نادية العراقية، اللهم اغفر لها و ارحمها و أنر قبرها و آنس وحشتها و ابدلها دارا خيرا من دارها و اهلا خيرا من اهلها".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين داعين لنادية العراقية بالمغفرة والرحمة، كالاتي:

"ربنا يرحمها – البقاء لله – ربنا يرزقها الجنة – ربنا يغفر لها – انا لله وانا اليه راجعون".

 وتوفيت الفنانة نادية العراقية اليوم، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.


وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".


وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وكانت ابنة نادية العراقية قالت أن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.

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