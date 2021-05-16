نجيب ساويرس: "مفيش حد بيقدر يُوصل إلا لما يكون قريب من هذه التكتلات" (فيديو)

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إنه تابع دراما شهر رمضان بشكل جيد، وأكثر عمل لاقى إعجابه هو مسلسل "الاختيار" وبعد ذلك مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، ولكنه نهايته كانت مخيبة للآمال وغير منطقية، معقبًا: "بوظوا المسلسل في الآخر".



وتابع "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لم يعجبه مسلسل "نسل الأغراب" معقبًا: "المسلسل كان أوفر شوية، أنا صعيدي وأفهم اللهجة الصعيدي كويس".



وأضاف ان فكرة وجود الشلالية في الفن والصحافة والكثير من المجالات، أمر به شيء كثير من الصحة، متابعًا: "في الاعلام في تكتلات كبيرة، ومفيش حد بيقدر يوصل ويشتغل إلا لما يكون قريب من هذه التكتلات".



وعن امكانية دخولا مجال الانتاج السينمائي والدرامي، قال نجيب ساويرس: "لا ياعم انا متشكر جدًا، دا موضوع متعب".

