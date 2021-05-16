Advertisements

نجيب ساويرس: "مفيش حد بيقدر يُوصل إلا لما يكون قريب من هذه التكتلات" (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، إنه تابع دراما شهر رمضان بشكل جيد، وأكثر عمل لاقى إعجابه هو مسلسل "الاختيار" وبعد ذلك مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، ولكنه نهايته كانت مخيبة للآمال وغير منطقية، معقبًا: "بوظوا المسلسل في الآخر".

وتابع "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لم يعجبه مسلسل "نسل الأغراب" معقبًا: "المسلسل كان أوفر شوية، أنا صعيدي وأفهم اللهجة الصعيدي كويس".

وأضاف ان فكرة وجود الشلالية في الفن والصحافة والكثير من المجالات، أمر به شيء كثير من الصحة، متابعًا: "في الاعلام في تكتلات كبيرة، ومفيش حد بيقدر يوصل ويشتغل إلا لما يكون قريب من هذه التكتلات".

وعن امكانية دخولا مجال الانتاج السينمائي والدرامي، قال نجيب ساويرس: "لا ياعم انا متشكر جدًا، دا موضوع متعب".

أخبار تهمك

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

شاهد أهداف مباراة بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. إبراهيم عادل يسجل هدفا عالميا مع بيراميدز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

06:38 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله