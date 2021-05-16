معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق غداً افتراضيا

يجتمع محترفو ومتخصصو قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت غدًا في اليوم الأول من الحدث الافتراضي الافتتاحي لمعرض الشرق الأوسط للطاقة.





و يفتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الحدث الافتراضي لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2021 بكلمة افتتاحية أمام متخصصي ومحترفي قطاع الطاقة المسجلين من أكثر من 85 دولة حول أنحاء العالم.





يبدأ الحدث - الذي يتم استضافته على منصة افتراضية حائزة على عدة جوائز ومدعومة بالذكاء الاصطناعي - مع أسبوع قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والذي سيتناول أحدث الأفكار والاتجاهات والابتكارات في الصناعة مع تسليط الضوء بشكل خاص على الهيدروجين النظيف الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.





و ابتداءً من الغد وحتى 9 يونيو المقبل سيسلط معرض الشرق الأوسط للطاقة الضوء في كل أسبوع على قطاع مختلف لصناعة الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والتوزيع والطاقة الحرجة والاحتياطية واستهلاك الطاقة وإدارتها.





تشمل مواضيع جلسات اليوم الأول تنويع الطاقة والسباق لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة واستراتيجيات الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات وإدراك إمكانات الهيدروجين النظيف الأخضر وهل باستطاعته تغيير قواعد اللعبة لانتقال الطاقة وتشمل المحادثات التقنية أيضاً تسليط الضوء على زيادة إنتاج الألواح الشمسية وأحدث الابتكارات في تصميم وتركيب الوحدات الكهروضوئية.





و ستعقد خلال الحدث الافتراضي للمعرض الذي يستمر لأربعة أسابيع سلسلة من المحادثات التقنية وطاولات مستديرة تفاعلية وحلقات نقاش وجلسات لقيادة الفكر ومقابلات عن بُعد.. بالإضافة إلى ذلك تم تحديد موعد لمجموعة من فرص التواصل بما في ذلك اجتماعات المشترين المستضافة والدردشات المباشرة والاجتماعات الشخصية وجلسات التواصل السريع.





وسيؤكد الحدث الافتراضي على التزام معرض الشرق الأوسط للطاقة بتقديم فرص تواصل إيجابية لصناعة الطاقة وإقامة شراكات وتقديم رؤى وخلق القدرة في الحصول على أحدث الحلول كما ستعمل المنصة على ربط المستخدمين بآلاف العملاء والشركاء وجهات الاتصال المحتملين عبر سوق الطاقة.