أخضر التايكوندو يشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو
غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو إلى الأردن للمشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي ستقام بمدينة عمّان خلال الفترة من 21 - 23 / 5 / 2021م.
وسيقيم أخضر
التايكوندو معسكراً إعدادياً قبل خوض التصفيات، وذلك استكمالاً للبرنامج الإعدادي
الذي أقيم في مدينة أبها خلال شهر رمضان الماضي .
وتضم البعثة
السعودية اللاعبين علي عسيري وعبدالله القرني وهشام الدوخي وعلي المبروك ودنيا أبو
طالب وأبرار بخاري ، ويشرف على المنتخب فنياً محمد القحطاني و فهد الدويسان ،
وإدارياً خالد الأسمري ومدير المنتخبات ناصر القحطاني، برئاسة رئيس الاتحاد العميد
ركن شداد بن طالع العمري، الذي أكد أن المشاركة في التصفيات لن تكون سهلة، كونها
تضم نخبة أبطال العالم ، مشيراً إلى أن هدفهم تحقيق النتائج المتقدمة، والحصول على
بطاقة التأهل .
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