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أخضر التايكوندو يشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

الأحد 16/مايو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو إلى الأردن للمشاركة في التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي ستقام بمدينة عمّان خلال الفترة من 21 - 23 / 5 / 2021م.

وسيقيم أخضر التايكوندو معسكراً إعدادياً قبل خوض التصفيات، وذلك استكمالاً للبرنامج الإعدادي الذي أقيم في مدينة أبها خلال شهر رمضان الماضي .

 

وتضم البعثة السعودية اللاعبين علي عسيري وعبدالله القرني وهشام الدوخي وعلي المبروك ودنيا أبو طالب وأبرار بخاري ، ويشرف على المنتخب فنياً محمد القحطاني و فهد الدويسان ، وإدارياً خالد الأسمري ومدير المنتخبات ناصر القحطاني، برئاسة رئيس الاتحاد العميد ركن شداد بن طالع العمري، الذي أكد أن المشاركة في التصفيات لن تكون سهلة، كونها تضم نخبة أبطال العالم ، مشيراً إلى أن هدفهم تحقيق النتائج المتقدمة، والحصول على بطاقة التأهل .

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