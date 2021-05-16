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فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

الأحد 16/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق المعار إلى الدوري التركي.

 

وتواجد بادجي ضمن صفوف فريق أنقره جوتشي التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وهبط فريقه إلى القسم الثاني من المسابقة.

 

ورفض موسيماني، استعادة خدمات لاعبه مرة أخرى في الوقت الحالي، في ظل عدم الاقتناع بقدراته الفنية منذ توليه المسؤولية الفنية.

 

ويرغب المدير الفني في رحيل لاعبه، من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية قوية تساعده في النهوض بالخط الأمامي خلال الموسم الجديد.

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