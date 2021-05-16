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فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي
الأحد 16/مايو/2021 - 09:59 م
محمد الصو
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حسم
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، موقفه من عودة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق المعار إلى الدوري
التركي.
وتواجد
بادجي ضمن صفوف فريق أنقره جوتشي التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وهبط
فريقه إلى القسم الثاني من المسابقة.
ورفض
موسيماني، استعادة خدمات لاعبه مرة أخرى في الوقت الحالي، في ظل عدم الاقتناع
بقدراته الفنية منذ توليه المسؤولية الفنية.
ويرغب
المدير الفني في رحيل لاعبه، من أجل التعاقد مع صفقة أجنبية قوية تساعده في
النهوض بالخط الأمامي خلال الموسم الجديد.
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