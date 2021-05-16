كلوب يعبر عن سعادته بعد فوز ليفربول الشاق على ويست بروميتش

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه الشاق على مضيفه ويست بروميتش ألبيون مساء اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة :"كانت مباراة صعبة خاصة عندما تتأخر بهدف ضد فريق مثل ويست بروم لكن واصلنا العمل".





وأضاف :"المباراة كانت بين فريق يلعب كرة قدم وفريق فقط يحصل على الركلات الحرة".





وأثنى على هدف حارسه أليسون قائلا :"ياله من هدف، لايستحق هذا الهدف رجل أفضل من اليسون، يوم مثالي له".





وأوضح :"لا نطلب من حارسنا التقدم باللحظات الأخيرة لذا قرر من نفسه وسجل. لقد شاهدت الهدف عشر مرات بغرفة الملابس".





وأشار :"هذا الفوز يعني الكثير، الأربعاء لدينا نفس القتال في مباراة أخرى هامة".





وأردف :"ويست بروم قاتل بكل ما يملك لكن نجحنا بالنهاية وحصلنا على النقاط الثلاث".





وواصل :"مايك دين كان عثرة بالنسبة لنا اليوم، جميع الركلات الحرة كانت لويست بروميتش".



