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موعد وحكام مباراة أنيمبا وبيراميدز في نيجيريا

الأحد 16/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة أنيمبا وبيراميدز والتي تقام في نيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي أنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

 

وتقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصر يوم الأحد ٢٣ مايو الجاري على استاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

 

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.



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