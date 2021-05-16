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بالصور.. المخرج مهند الشعار: يارا حفزتني للعودة إلى الكليبات

الأحد 16/مايو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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كشف المخرج مهند الشعار عن التقنية الجديدة التي استخدمها في أحدث أعماله مع النجمة اللبنانية يارا موضحاً أن هذا الجهاز لم يستخدمه أحد سواء في الكليبات الغنائية أو الإعلانات التجارية، وقال الشعار في تصريحات صحافية عقب الانتهاء من تصوير إعلان تجاري مع يارا بأن جهاز ال Bold يعمل بسرعة فائقة وهو يحافظ على نقاء الصورة في كل مراحل التصوير، كما أنه بحاجة إلى اخصائي ليقود حركته السريعة جداً. 


وقال الشعار أن النجمة يارا كانت سعيدة جداً بالتجربة الجديدة وأبدت عن ارتياحها بعد مشاهدة العمل بصورته النهائية، وعن تجربته معها قال مهند: "لا شك بأن الفنانة يارا فنانة قديرة ولها باع طويل وخبرة ممتدة في مجال الفن والتصوير، وأنا عندما بدأت العمل على هذ المشروع الذي يجمعني بها كنت أفكر بأمرين الأول أن أقدمها بشكل جديد لم تظهر به من قبل وثانيهما أن أقدم من خلالها صورة راقية ومعاصرة تضيف إلى العمل من قيمته الفنية" وأضاف الشعار: "الحقيقة أن هذه التجربة حفزتني للعودة إلى مجال الكليبات بعد أن انقطعت عنه في الفترة السابقة".



يذكر أن مهند الشعار سبق له أن قدم الكثير من الكليبات الوطنية والغنائية وتميزت أعماله بالصورة الجميلة، خاصة أنه قادم من عالم التصوير الفوتوغرافي، وهو يستعد حالياً لتصوير مجموعة من الأعمال المتنوعة، منها فيلم قصير بمناسبة احتفالات دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني الخمسين بالإضافة إلى إخراج برنامج منوع سيبث عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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