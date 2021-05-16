مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل

"مصر تنصر فلسطين"، تصدر هذا الهاشتاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فدائما ما تكون مصر المحروسة هي الأم لكافة الدول العربية والشقيقة الكبرى وبشكل خاص هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

ففلسطين دائما ما تلجأ لمصر في أصعب الأوقات ومصر لا ترد لها طلب وتدافع عنها أمام الكيان المحتل.

ولكن كان دور مصر خلال الأيام القليلة الماضية يشهد لها الجميع بالعرفان، فهي من تحدت إسرائيل وفتحت المعابر وبادرة بمداواة المرضى الفلسطينيين.

قافلات معبر رفح

كان أول الأشياء التي قامت بها مصر هو إرسال القافلات والمساعدات عبر معبر رفح، وذلك في إطار حالة من التضامن الرسمي والشعبي تعيشها مصر تجاه أهل فلسطين، وما يتعرضون إليه من هجوم غير إنساني من الجانب الإسرائيلي.

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح استثنائيا، وذلك اليوم الأحد للتضامن مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم و تلبيتها.

فتح المستشفيات المصرية

وفي سياق متصل، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة.

فيما كان قد تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس السيسى والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية.

وثمن اللوح أيضا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، عبر فتحها المستشفيات المصرية ومن ثم تذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

مصر ومجلس الأمن

بالإضافة إلى المساعدات المادية والمعنوية التي قدمتها مصر لشقيقتها فلسطين، نجد أن المحروسة طلبت من مجلس الأمن بوقف التوسع الاستيطاني وحل فلسطين وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية عبر إقرار حل الدولتين باعتباره أفضل الحلول، والخيار العملي الوحيد للاحتقان الحالي، ووقف التوسع الاستيطاني في غزة .