Advertisements

مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل

الأحد 16/مايو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

"مصر تنصر فلسطين"، تصدر هذا الهاشتاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فدائما ما تكون مصر المحروسة هي الأم لكافة الدول العربية والشقيقة الكبرى وبشكل خاص هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

 

ففلسطين دائما ما تلجأ لمصر في أصعب الأوقات ومصر لا ترد لها طلب وتدافع عنها أمام الكيان المحتل.

 

ولكن كان دور مصر خلال الأيام القليلة الماضية يشهد لها الجميع بالعرفان، فهي من تحدت إسرائيل وفتحت المعابر وبادرة بمداواة المرضى الفلسطينيين.

 

قافلات معبر رفح

كان أول الأشياء التي قامت بها مصر هو إرسال القافلات والمساعدات عبر معبر رفح، وذلك في إطار حالة  من التضامن الرسمي والشعبي تعيشها مصر تجاه أهل فلسطين، وما يتعرضون إليه من هجوم غير إنساني من الجانب الإسرائيلي.

 

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح استثنائيا، وذلك اليوم الأحد للتضامن مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم و تلبيتها.

 

فتح المستشفيات المصرية

وفي سياق متصل، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات  بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة.

 

فيما كان قد تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس السيسى والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية.

 

وثمن اللوح أيضا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، عبر فتحها المستشفيات المصرية ومن ثم  تذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

 

مصر ومجلس الأمن

بالإضافة إلى المساعدات المادية والمعنوية التي قدمتها مصر لشقيقتها فلسطين، نجد أن المحروسة طلبت من مجلس الأمن بوقف التوسع الاستيطاني وحل فلسطين وإسرائيل.

 

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية عبر إقرار حل الدولتين باعتباره أفضل الحلول، والخيار العملي الوحيد للاحتقان الحالي، ووقف التوسع الاستيطاني في غزة .

مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل
مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل
مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل
مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل
مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل
مصر تنصر فلسطين.. شاهد كيف ساعدت المحروسة الأشقاء في حربهم ضد الكيان المحتل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معبر رفح مصر وفلسطين مصر تنصر فلسطين قطاع غزه فلسطين الكيان المحتل اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

شاهد أهداف مباراة بيراميدز وإنيمبا في كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«ياسين منصور» رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم و«مصطفى فهمي» نائبًا و«غالي» عضوًا بمجلس الإدارة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المترو بشأن مواعيد العمل الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سفير فلسطين بالقاهرة: العشرات من جرحى مسيرة العودة يعالجون في مصر

حركة فتح: المشهد الوطني الفلسطيني مازال معتم

سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

السفارة الفلسطينية: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

فتح معبر رفح البري بدءاً من غد الثلاثاء

إشادة برلمانية بالتحركات المصرية نحو القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف جرائم الكيان الصهيوني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

06:38 م

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

09:54 ص

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله