مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية هى قضية مصر والعرب



وأشار "إدريس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن الجهد المصري منذ بداية الأزمة الفلسطينية ينصب على محورين أساسيين وهما الوقف الفوري للعنف الذي يذهب ضحيته أرواح بريئة، والعمل على إنهاء الاحتلال، والتحرك السياسيى للعمل على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن مصر انخرطت مع كل الأطراق الإقليمية والدولية لوقف العنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، منوها بأنه يجب أن يدرك المجتمع الدولي أنه بدون حل للقضية الأساسية لن نشهد سلاما حقيقيا في المنطقة، وسندور في دوائر مفرغة من عدم الاستقرار.







قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القضية الفلسطينية هى قضية مصر وقضية العرب والدبلوماسية المصرية منخرطة بها منذ فترات طويلة.