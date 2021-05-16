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"الصحفيين" تجدد إدانتها للعدوان الإسرائيلي وتدعو للتبرع دعما للشعب الفلسطيني الصامد

الأحد 16/مايو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة أصدر بيانه الثاني بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على فلسطين: الشعب والأرض والمقدسات، جاء فيه التالي:
 
يجدد مجلس نقابة الصحفيين إدانته الكاملة والشديدة لاعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، والتي تصل لمستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطيني في كل مناطق فلسطين التاريخية، والتي تؤكد في ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين.

ويجدد مجلس النقابة أيضا تحيته لشعب فلسطين الصامد وتحركاته البطولية، على كامل التراب الفلسطيني، والتي أعادت القضية الفلسطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار النضال الفلسطيني وأنهت محاولات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لتقسيم القوى الفلسطينية.

ويحيي المجلس في هذا الإطار الموقف المصري الرسمي الذي أدان منذ اللحظة الأولى الاعتداءات الإسرائيلية، ولم يدخر جهدا طوال العدوان لوقفه وحماية الأرواح والممتلكات الفلسطينية، وأكد طوال الوقت على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وإزاء استمرار عدوان دولة الاحتلال الغاشم وتضامنا مع فلسطين وشعبها الصامد، قرر مجلس النقابة ما يلي:

= انضمام نقابة الصحفيين، ودعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام، لكل الدعاوى القانونية الدولية التي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد دولة الاحتلال بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتي تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

= إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطيني لتلقي تبرعات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة.

= توجه النقابة، وتدعو النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام لها، الدعوة لكل من يرغب ويستطيع  من المصريين للتبرع بما يحتاجه الشعب الفلسطيني من مواد طبية وإغاثية واغذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة لضمان سرعة وصولها للشعب الفلسطيني الصامد.

= دعوة الاتحاد العام للصحفيين العرب وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحفية العربية، لعقد اجتماع افتراضي فوري، لبدء تحرك عاجل في كل الهيئات والمحافل الصحفية القارية والإقليمية والدولية، لكي تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

= إعادة التأكيد على كل قرارات الجمعيات العمومية السابقة للنقابة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر  كل أشكال التطبيع.

إن قرارات مجلس نقابة الصحفيين تأتي اتساقا مع موقف الصحفيين المصريين الدائم والمستمر تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وكذلك مع السوابق النقابية التي تؤكد دوما على دعمه حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة."

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