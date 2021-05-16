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شكري: القضية الفلسطينية تتصدر المباحثات بين السيسي ونظيره الفرنسي (فيديو)
الأحد 16/مايو/2021 - 10:26 م
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تواصلًا مستمرًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتنسيق في كافة القضايا المرتبطة بالإقليم وشرق المتوسط، وتحقيق الاستقرار في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتابع "شكري"، خلال حواره مع مراسلة نشرة الساعة "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن القضية الفلسطينية ستتصدر المباحثات في الغد في اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، وربما يشارك ملك الأردن الملك عبد الله الثاني في مناقشة هذه القضية في الغد.
وتابع، أن مجلس الأمن عقد اليوم جلسة في محاولة لاحتواء التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار، وتجنب الاضرار الفلسطينية التي تقع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتوصل إلى حل شامل للقضية من خلال إقامة دولة فلسطيني على أراضي 1967، وعاصمتها القدس.
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