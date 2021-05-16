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كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي السابق
الأحد 16/مايو/2021 - 10:25 م
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
كارتيرون يؤجل صفقة صالح جمعة في الزمالك
وكان مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء قد عرضوا على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، إمكانية التعاقد مع صالح جمعة في الصيف المقبل.
من جانبه أبدى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا ترحيبا بفكرة تمثيل القلعة البيضاء في الصيف المقبل بعدما رحل عن الأهلي مجانا.
وفي نفس السياق، طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تأجيل ملف حسم صفقة صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا إلى نهاية الموسم الجاري.
وينتظر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك رأي المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل التحرك للدخول في مفاوضات مع إدارة سيراميكا كليوباترا لضم صالح جمعة.
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