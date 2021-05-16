كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي السابق

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موقفه من التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





كارتيرون يؤجل صفقة صالح جمعة في الزمالك





وكان مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء قد عرضوا على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، إمكانية التعاقد مع صالح جمعة في الصيف المقبل.





من جانبه أبدى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا ترحيبا بفكرة تمثيل القلعة البيضاء في الصيف المقبل بعدما رحل عن الأهلي مجانا.





وفي نفس السياق، طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تأجيل ملف حسم صفقة صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا إلى نهاية الموسم الجاري.





وينتظر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك رأي المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل التحرك للدخول في مفاوضات مع إدارة سيراميكا كليوباترا لضم صالح جمعة.



