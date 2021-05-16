بهذه الكلمات نعت منى زكي نادية العراقية

نعت الفنانة مني ذكي الفنانة نادية العراقية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









ونشرت منى زكي صورة لنادية العراقية، وعلقت عليها كاتبة: "الله يرحمها و يغفرلها و يجعل مثواها الجنه ".









وجاءت من أبرز التعليقات، تعليقات الفنانين على الصورة بالنعي، كالآتي:









كتبت الفنانة سوسن بدر: "الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه بأذن الله ويصبر احبابها ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".









وعلقت الفنانة جومانا مراد: "الله يرحمها في الجنه ونعيمها إن شاءالله".









بينما كتبت ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها".









جدير بالذكر أنه توفيت الفنانة نادية العراقية منذ قليل، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.









وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".









وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية.









وكانت ابنة نادية العراقية قالت أن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.



