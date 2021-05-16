وزير الخارجية: اهتمام بالغ لتوفير كل الرعاية لإخوتنا في غزة (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن التطورات خلال الأيام الأخيرة من ترحيل قسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية فاقمت الأوضاع في فلسطين، وجعلت الوضع محتقنا، مما أدى لتصعيد الأوضاع .





وتابع "شكري"، خلال حواره مع مراسلة نشرة الساعة "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن مصر تعمل على وقف التصعيد تجنبًا لسقوط المزيد من الشهداء، مضيفًا أن هناك اهتمامًا بالغًا لتوفير كل الرعاية لإخوتنا في غزة، وفتح معبر رفح لعلاج المصابين في المستشفيات المصرية، وتوفير أكبر قد من الرعاية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة.





وأضاف، أن مصر والأردن يعملان مع فرنسا وألمانيا لدفع المسار السياسي لتواصل مع طرفي النزاع، والعمل على دفع جهود التسوية، سواء من خلال الرباعية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أو من خلال الدور المحوري للولايات المتحدة.



