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وزير الخارجية: هذا أول شيء قام به الرئيس عندما وصل لفرنسا (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 10:34 م
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس لفرنسا تأتي في المقام الأول للمشاركة في مؤتمر دعم السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية هامة، في إطار السعي نحو تحقيق الاستقرار في الخرطوم.

وتابع "شكري"، خلال حواره مع مراسلة نشرة الساعة "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد: "مصر لا تدخر جهدًا في دعم السودان لتجاوز التحديات خلال المرحلة الانتقالية".

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وصل لباريس انتقل إلى مقر الرئيس السوداني لتحيته، وتأكيد الدعم المصري للخرطوم، والتباحث حول العلاقة الثنائية بين البلدين، واللقاء كان مطولًا حول التباحث حول العمل المشترك في اطار تحقيق مصالح البلدين.

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