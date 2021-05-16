وزير الخارجية: هذا أول شيء قام به الرئيس عندما وصل لفرنسا (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس لفرنسا تأتي في المقام الأول للمشاركة في مؤتمر دعم السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية هامة، في إطار السعي نحو تحقيق الاستقرار في الخرطوم.





وتابع "شكري"، خلال حواره مع مراسلة نشرة الساعة "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد: "مصر لا تدخر جهدًا في دعم السودان لتجاوز التحديات خلال المرحلة الانتقالية".



