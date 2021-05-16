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زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأحد 16/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أبلغ لاعبي الفريق بقراره النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الملكي منذ أيام قليلة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان أبلغ اللاعبين في غرفة الملابس بأنه سيرحل عن الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي وتحديدًا قبل مباراة أشبيلية في الدوري الإسباني .

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن هذا الاجتماع كان وراء بدء زيدان المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة أشبيلية في وقت متأخر عن المعتاد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان درس القرار طويلاً وتوصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله, حيث يعتقد المدير الفني الفرنسي أن مهمته في ريال مدريد انتهت وأنه حان وقت الرحيل.

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