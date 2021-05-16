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محمد شاهين ومينا عطا يفاجئان الجمهور بـ"اتنين وحوش"

الأحد 16/مايو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
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طرح  المطربان مينا عطا، ومحمد شاهين، أغنيتهما الجديدة "2 وحوش"، عبر يوتيوب فى ثانى تعاون يجمع الثنائى بعد تقديمها "أنا الصاحب". 


أغنية “2 وحوش” من كلمات وليد العطار، وتوزيع ولحن رامى المصرى وسلطان الشن. 


وقال مينا عطا المطرب الشاب، إن الاغانى الوطنية قوة ناعمة وضرورية جدًا، لأنها تحرك المشاعر تجاه الوطن.


وأضاف المطرب مينا عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن أغنية "عاشوا"، كلمات اللواء محمد هيكل ، وألحان شريف حمدان ، وتوزيع أحمد عادل.


وأشار المطرب مينا عطا، إلى أننا تواصلنا مع اللواء مران عادل المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام  بالداخلية، لأنه كان يرغب فى أهداء عمل فنى للجيش، وكان أبسط  عمل فني يمكن تقديمه هدية من الجيش للشرطة بمناسة 6 أكتوبر .

وتابع المطرب مينا عطا، أنه من الواضح فى الاحتفالات التى قام بها الأهالي فى كل محافظات الجمهورية  بالشوارع ، أن الغالبية العظمي منهم من الشباب لانهم مدركين جيدًا الآن من المضلل؟ وأين هو الطريق الصحيح ، مؤكدًا أن الشباب المصرى واعٍ.


وسجل المطرب مينا عطا أغنية جديدة وطنية بعنوان "عاشوا"، من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة.

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