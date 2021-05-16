استمرار أعمال لجان المرور للتأكد من غلق المحلات والمقاهي

استمرت أعمال لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق المشار إليه بداية من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحا وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين.



هذا وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار منذ يوم الخميس قبل الماضي ولمدة أسبوعين،وأوضح رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة للتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.



هذا وقد شدد " مختار" على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين.





وأضاف أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات بالمحافظات ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.