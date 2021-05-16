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محافظ الفيوم ينعي وفاة والدة السكرتير العام المساعد

الأحد 16/مايو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
ريهام على
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ينعي الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وأعرب محافظ الفيوم ونائب المحافظ وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة، عن خالص تعازيهم القلبية لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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