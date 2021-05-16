عاجل.. السيسي والبرهان: قضية المياه أمن قومي ولها أهمية قصوى

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في باريس بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.





جاء ذلك وفقًا لنبأ عاجل لفضائية " إكسترا نيوز".



