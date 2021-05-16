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عاجل.. السيسي والبرهان: قضية المياه أمن قومي ولها أهمية قصوى
الأحد 16/مايو/2021 - 10:52 م
كساب أحمد
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في باريس بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
جاء ذلك وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك توافقا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان، حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.
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