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سحب "الفشار الشهير" من 16 ولاية أمريكية

الأحد 16/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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سحبت شركة "جولي تايم" الأميركية لصناعة الفشار إحدى منتجاتها الشهيرة، بعدما اكتشفت أنها مملوءة "عن غير قصد بنكهة أخرى من الفشار".

 

وحسب ما ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في بيانها، فإن الأمر يتعلق بمنتج "Healthy Pop Kettle Corn 100's"، قائلة إنه "خطر بشكل خاص على المستهلكين الذين يعانون من حساسية اللاكتوز".

 

وأوضحت: "الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحليب يتعرضون لرد فعل تحسسي خطير أو يهدد الحياة، إذا استهلكوا الفشار الموجود داخل المنتج الذي تم سحبه".

 

وذكرت "جولي تايم" أنها ملأت "عن غير قصد" علب Healthy Pop Kettle Corn 100's بالفشار الخطأ.

 

وكشفت أنها وزعت المنتج على المستوى الإقليمي في 16 ولاية، وهي أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وأيداهو وآيوا وكانساس ومينيسوتا وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيفادا وأوريغون وداكوتا الجنوبية ويوتا وويسكونسن ووايومنغ.

 

وتابعت: "سحب المنتج بعد أن تم إخطار جولي تايم من قبل أحد العملاء بأن بعض علب Healthy Pop Kettle Corn 100's تم ملؤها عن غير قصد بنكهة أخرى من الفشار، مما قد يعرض المستهلكين لرد فعل تحسسي".

 

وذكرت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي ردود فعل حتى الآن، مضيفة "لكن المستهلكين الذين يعانون من حساسية الحليب لا ينبغي أن يستهلكوا المنتج ويجب عليهم التخلص منه على الفور".

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