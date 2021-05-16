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بعد انتهاء العيد.. تعرف على مواعيد عمل المحال والمطاعم والكافيهات والمولات

الأحد 16/مايو/2021 - 10:53 م
أرشيفية
أرشيفية
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بعد انتهاء العيد.. تعرف على مواعيد عمل المحال والمطاعم والكافيهات والمولات

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بدأ المواطنون في البحث عن مواعيد فتح وغلق بعض الأماكن التي يترددون عليها يوميًا مثل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمخابز والمواصلات العامة، خاصة بعد تنظيم عدد ساعات العمل خلال إجازة عيد الفطر.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، مواعيد فتح وغلق المحال والمولات والمواصلات والمترو وغير ذلك على النحو التالي:

مواعيد عمل مترو الأنفاق
وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أعلنت مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021، على أن تعود لطبيعتها من الساعة 5.15 صباحًا، وحتى الواحدة صباح اليوم التالي، بشكل يومي.

مواعيد عمل المواصلات العامة
وتعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية على مدار اليوم، على أن تكون مواعيد خروج أتوبيسات النقل العام بمختلف الخطوط إلى الخدمة اعتبارًا من الساعة 5.30 صباحًا على أن يستكمل التشغيل حتى الساعة 7.00 صباحًا.

مواعيد عمل المولات والمحال والمقاهي والمطاعم والمسارح والسينما
وقرر مجلس الوزراء غلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، في الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك حتى يوم 21 مايو الحالي.

مواعيد عمل المخابز
وتستثنى المخابز من قرارات الغلق في التاسعة مساءً لتعمل على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل النوادي والصالات الرياضية
ومن المقرر أيضًا أن تغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا، حتى يوم 21 مايو الحالي.

مواعيد عمل البنوك 
وقرر البنك المركزى المصري، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، وللموظفين من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

مواعيد عمل الشهر العقاري
وتعمل مكاتب الشهر العقاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، يوميا ما عدا يوم الجمعة فهو عطلة رسمية بجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى المحافظات بالجمهورية.

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