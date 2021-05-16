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مدرب ويست بروميتش يُهاجم حكم مباراة فريقه أمام ليفربول
الأحد 16/مايو/2021 - 11:00 م
علي نبوي
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وجه سام ألارديس المدير الفني لويست بروميتش ألبيون انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة فريقه اليوم أمام ليفربول متهمه بأنه السبب في خسارة اللقاء.
وخسر ويست بروميتش أمام ليفربول في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وقال ألارديس بعد نهاية اللقاء :"ما حصل كان مخزي وفظيع من الحكم تجاهنا".
وأضاف :"كلمة فظاعة هي اقل ما يمكن وصفه للتحكيم اليوم".
وتابع :"لا تقنعوني بهرائكم، كنا نستحق الهدف الثاني، لم يكن تسللاً، لقد كان لاعبنا بعيدًا عنه مترين ونصف تقريبًا، لا اريد ان استمع للهراء، لن تقنعوني".
وواصل :"لا أضع اللوم سوى على الحكم، كنا نستحق أن نسجل الثاني، لقد تم حرماننا من الهدف الثاني".
وأوضح :"لاعبي فريقي مصدومين، إنهم يشعرون بالظلم بسبب قرارات الحكم".
واختتم :"كلوب يظن أنه على حق دوماً لذا أرى أنني محقًا اليوم برأيي عن الحكام حسب طريقته".
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