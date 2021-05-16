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مدرب ويست بروميتش يُهاجم حكم مباراة فريقه أمام ليفربول

الأحد 16/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه سام ألارديس المدير الفني لويست بروميتش ألبيون انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة فريقه اليوم أمام ليفربول متهمه بأنه  السبب في خسارة اللقاء.

وخسر ويست بروميتش أمام ليفربول في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال ألارديس بعد نهاية اللقاء :"ما حصل كان مخزي وفظيع من الحكم تجاهنا".

وأضاف :"كلمة فظاعة هي اقل ما يمكن وصفه للتحكيم اليوم".

وتابع :"لا تقنعوني بهرائكم، كنا نستحق الهدف الثاني، لم يكن تسللاً، لقد كان لاعبنا بعيدًا عنه مترين ونصف تقريبًا، لا اريد ان استمع للهراء، لن تقنعوني".

وواصل :"لا أضع اللوم سوى على الحكم، كنا نستحق أن نسجل الثاني، لقد تم حرماننا من الهدف الثاني".

وأوضح :"لاعبي فريقي مصدومين، إنهم يشعرون بالظلم بسبب قرارات الحكم".

واختتم :"كلوب يظن أنه على حق دوماً لذا أرى أنني محقًا اليوم برأيي عن الحكام حسب طريقته".

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