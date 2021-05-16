مدرب ويست بروميتش يُهاجم حكم مباراة فريقه أمام ليفربول

وجه سام ألارديس المدير الفني لويست بروميتش ألبيون انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة فريقه اليوم أمام ليفربول متهمه بأنه السبب في خسارة اللقاء.





وخسر ويست بروميتش أمام ليفربول في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال ألارديس بعد نهاية اللقاء :"ما حصل كان مخزي وفظيع من الحكم تجاهنا".





وأضاف :"كلمة فظاعة هي اقل ما يمكن وصفه للتحكيم اليوم".





وتابع :"لا تقنعوني بهرائكم، كنا نستحق الهدف الثاني، لم يكن تسللاً، لقد كان لاعبنا بعيدًا عنه مترين ونصف تقريبًا، لا اريد ان استمع للهراء، لن تقنعوني".





وواصل :"لا أضع اللوم سوى على الحكم، كنا نستحق أن نسجل الثاني، لقد تم حرماننا من الهدف الثاني".





وأوضح :"لاعبي فريقي مصدومين، إنهم يشعرون بالظلم بسبب قرارات الحكم".





واختتم :"كلوب يظن أنه على حق دوماً لذا أرى أنني محقًا اليوم برأيي عن الحكام حسب طريقته".



