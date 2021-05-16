بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي
يخطط مسؤولو نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بضم أحد أهداف الأهلي.
بيراميدز
يفاوض كريم فؤاد
كشف
مصدر مطلع داخل بيراميدز، أن مسؤولي النادي السماوي يستهدفوا تدعيم صفوف الفريق
الكروي الأول بضم كريم فؤاد ظهير أيمن إنبي المعار من نادي النجوم.
وأوضح
المصدر أن بيراميدز فتح خط تواصل مع كريم فؤاد جناح الفريق الاول لنادى النجوم،
لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.
وأكمل
المصدر أن مسؤولي النادي السماوي عرضوا علي كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي
الأول بنادي إنبي المعار من النجوم، مبلغا خياليا من أجل الحصول على خدماتة في
الموسم المقبل.
الجدير
بالذكر أن مسؤولي الأهلي دخلوا في مفاوضات جادة مع إدارة النجوم من أجل تدعيم
الجبهة اليمنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بضم كريم فؤاد بناءا على
رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.