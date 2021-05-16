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بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

الأحد 16/مايو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يخطط مسؤولو نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بضم أحد أهداف الأهلي.

 

بيراميدز يفاوض كريم فؤاد

 

كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز، أن مسؤولي النادي السماوي يستهدفوا تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بضم كريم فؤاد ظهير أيمن إنبي المعار من نادي النجوم.

 

وأوضح المصدر أن بيراميدز فتح خط تواصل مع كريم فؤاد جناح الفريق الاول لنادى النجوم، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

 

وأكمل المصدر أن مسؤولي النادي السماوي عرضوا علي كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنبي المعار من النجوم، مبلغا خياليا من أجل الحصول على خدماتة في الموسم المقبل.

 

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي دخلوا في مفاوضات جادة مع إدارة النجوم من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بضم كريم فؤاد بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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