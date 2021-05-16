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الأثنين "فاطمة الكاشف" نجمة مسلسل البخيل وانا في نجوم علي لايف

الأحد 16/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يستضيف برنامج نجوم علي لايف الفنانة فاطمة الكاشف غدا الاثنين 6 مساء علي شاشة نايل لايف وتتحدث عن مشوارها مع الفن وبدايتها ودور الاسرة واهم اعمالها الفنية وكيف نجحت في المسرح والتليفزيون والسينما وهو مايؤكد موهبتها الفنية ونجوميتها ودورها الشهير في مسلسل البخيل وانا وشخصية زوبة واهم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها اثناء مشوارها الفني.


البرنامج اعداد ولاء شعراوي اخراج شريف عبد الهادي تقديم مصطفي كفافي؛ يذكر ان الفنانة فاطمة الكاشف زوجة الفنان الكبير جمال عبد الناصر ونجحت في اداء الفتاة الشعبية وبنت البلد الاصيلة.

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