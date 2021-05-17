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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17-5-2021
الإثنين 17/مايو/2021 - 12:00 ص
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استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 17-5-2021، بعد أن حقق المعدن الأصفر ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر عيار الذهب 24 جرام نحو 905 جنيه
سعر الذهب عيار 21 نحو 793 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 980 جنيه
سعر الجنيه الذهب 6915 جنيه
أسعار الذهب العالمية :
زادت أسعار الذهب بسبب خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.
وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار
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