Advertisements

أسعار الدولار في البنوك بأول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 17-5-2021

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
Advertisements
استقرت أسعار الدولار في أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك بالقطاع المصرفي اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت في أخر تعاملات رمضان لتستقر مع بدء عطلات عيد الفطر المبارك، فيما تراجع الجنيه أمام اليورو والإسترليني.

وسجلت العملة الأمريكية متوسط سعر بلغ 15.60 جنيه للشراء كأقل سعر و15.73 للبيع كأعلى سعر، فيما سجلت بالبنك الأهلى 15.60 جنيه للبيع و15.70جنيه للشراء، فيما جرى تداولها بالبنوك التجارية والخاصة عند مستويات تراوحت بين 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

واستقرت غالبية العملات الدولية الأخرى أمام الجنيه المصري بعد أن ارتفعت في أخر تعاملات رمضان، ليسجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو إلى 18.91 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 22.00 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 48.97 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.


مكاسب الجنيه المصري أمام الجنيه في 2021

حقق الجنيه المصري مكاسب نسبية منذ بداية العام الجاري أمام الدولار الأمريكي بلغت نحو 6 قروش مدعوما بالعديد من العوامل في مقدمتها نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تحقيق استقرار في السياسة النقدية والتي أدت إلى الارتفاع المتواصل للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فوق حاجز 40 مليار دولار.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار بالسوق المصرية من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في آخر أيام العام الماضي، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع يوم الثلاثاء الماضي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقال خبراء اقتصاديون، إن السياسات النقدية الناجحة للبنك المركزي أدت إلى تزايد الثقة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في الاقتصاد المصري وظهر ذلك بشكل واضح في زيادة حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لرقم قياسي وصل إلى قرابة 30 مليار دولار، فضلا عن التقارير والتقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التقييم الدولية.

وأوضح سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، أن الأداء الجيد للجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية هذا العام يأتي انعكاسا للأداء القوى للاقتصاد المصري للعام الثاني على التوالي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا خاصة في ظل نجاح البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الاحتياطي النقدي فوق حاجز 40 مليار دولار على الرغم من توفير كافة السلع والاحتياجات الدولارية لكافة الجهات.

وأكد رؤوف، أن نجاح القطاع الصناعي المصري في تلبية احتياجات السوق المحلية قلل بشكل ملحوظ من فاتورة الاستيراد وبالتالي تراجع الطلب على الدولار وقلل من الضغوط على الجنيه، وتزامن ذلك مع تحسن في معدلات التصدير والسياحة وأيضا ارتفاع ملحوظ في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

وتوقع الخبير الاقتصادي، المزيد من التحسن والأداء القوي للجنيه المصري مع عودة السياحة الروسية والتي من شأنها زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي حيث تشير التوقعات إلى أن الحصيلة المتوقعة لعودة السياحة الروسية تتجاوز 3 مليارات دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي أجازة عيد الفطر المبارك

أخبار تهمك

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجيب ساويرس: هذه هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 21 ساعة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ أقل من ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد 23/12/2018

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 23/12/2018

سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الأحد 23/12/2018

سعر الدولار امام الجنيه في ختام التعاملات الصباحية في البنك المركزى المصرى والبنوك الحكومية - ختام التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه قبل بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين 24/12/2018

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 24/12/2018

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:32 م

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

09:59 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله