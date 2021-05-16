Advertisements

المهن الموسيقية تدين الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين

الأحد 16/مايو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

أدانت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، وتستنكر كل الإعتداءات الوحشية الصهيونية علي الشعب الفلسطيني مدنيين واطفال وشيوخ ونساء وتدين الإعتداء علي المسجد الأقصي وكل أحياء القدس وغزة وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الإعتداءات الوحشية علي الشعب الفلسطيني.



عاشت فلسطين حرة موحدة أبية.

أخبار تهمك

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي السابق

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعة

نجيب ساويرس: هذه هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:08 م

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:32 م

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

09:59 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله