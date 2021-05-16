المهن الموسيقية تدين الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين





أدانت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، وتستنكر كل الإعتداءات الوحشية الصهيونية علي الشعب الفلسطيني مدنيين واطفال وشيوخ ونساء وتدين الإعتداء علي المسجد الأقصي وكل أحياء القدس وغزة وتطالب العالم الحر والمجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني في منع الكيان الصهيوني من مواصلة الإعتداءات الوحشية علي الشعب الفلسطيني.













عاشت فلسطين حرة موحدة أبية.