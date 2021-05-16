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عاجل.. قصف عنيف على بئر السبع على أيدي المقاومة الفلسطينية

الأحد 16/مايو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية عن "قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية جديدة ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين".

 

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إطلاقها رشقة جديدة من الصواريخ على مدينة أسدود ومستوطنة سديروت في جنوب إسرائيل.

 

كما أكدت "كتائب القسام" عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام" عن قصفها بعدد من قذائف الهاون موقع إسناد "صوفا" وكيبوتس كرم أبو سالم وتحشدا لقوات الجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس نير عام.

 

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت عددا من قذائف الهون عصر اليوم على كيبوتس ناحل عوز، مؤكدة "وجود إصابات في صفوف العدو".

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كتائب القسام حماس بئر سبع المقاومة الفلسطينية اسرائيل

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