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دبلوماسية سابقة: هناك تقدير فرنسي لدور السيسي في الشرق المتوسط (فيديو)

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا هامة للغاية، وهناك علاقات وطيدة تربط بين مصر وفرنسا.

وأشارت "سعاد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا على أنه سيتم مناقشة دعم الدول الأفريقية، ودعم السودان في مرحلته الانتقالية، معلقا: "بنضرب 3 عصافير بحجر واحد".

وأضافت، أن هناك تنسيقا ممتازا بين مصر وفرنسا على مستوى عدة مجالات، ومنها التعاون الاقتصادي، والعلمي، منوها بأن هناك تقدير فرنسي للدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشرق الأوسط.

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سعاد شلبي بوابة الفجر الفجر

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