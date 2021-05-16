ليفاندوفسكي يفكر في الرحيل إلى الدوري الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني حسم مصيره مع الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن روبيرت ليفاندوفسكي قد يرحل عن العملاق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي, حيث يعتقد بأنه حان الوقت للبحث عن تجربة جديدة في مسيرته.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليفاندوفسكي مهتم بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ، حيث يشعر النجم البولندي بأنه في حال عدم رحيله في الصيف المقبل فإنه لن يرحل أبداً.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن باريس سان جيرمان قد يتحرك للتعاقد مع ليفاندوفسكي في حالة رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي يرغب في الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريح كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الذي كان قد أغلق الباب أمام رحيل ليفاندوفسكي قائلاً:" بالطبع سيبقى، من يبيع لاعباً يسجل 60 هدفاً في السنة, وكلاؤه لم يطلبوا بيع ليفاندوفسكي".