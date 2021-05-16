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رضا عبد العال يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي
الأحد 16/مايو/2021 - 11:58 م
الفجر الرياضي
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أكد
رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن طاهر محمد طاهر لاعب
النادي الأهلي لم يقدم الٱداء المنتظر منذ قدومه إلى الفريق في بداية الموسم
قادماً من المقاولون العرب .
وأضاف
عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : جمهور الأهلي وضع
الكثير من الآمال على طاهر محمد طاهر فور التعاقد معه عقب رحيل رمضان صبحي إلى
بيراميدز.
ولكن اللاعب غير قادر على تعويض غياب رمضان حتى
الآن ، رغم تسجيله لهدف الأهلي الأول أمام صن داونز ضمن منافسات ذهاب الدور ربع
النهائي لدوري أبطال إفريقيا .
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