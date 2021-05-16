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عاجل- كارتيرون يطلب ضم 6 صفقات للزمالك في الميركاتو الصيفي
الأحد 16/مايو/2021 - 11:35 م
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على قائمة طلباته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.
صفقات باتريس كارتيرون في الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رفض استمرار عدد من لاعبي الأبيض في الموسم المقبل.
وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي طلب تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بثنائي هجومي، في ظل عدم اقتناعه بمستوى الخط الأمامي الحالي.
وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى عدم اقتناع بمستوى الثنائي سيف الدين الجزيري ، ومروان حمدي فضلا عن المغربي حميد أحداد.
وأكمل المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بظهير جديد في ظل عدم اقتناعه بمستوى التونسي حمزة المثلوثي، بالإضافة إلى تدعيم مركز صانع الألعاب لضم بديل ليوسف أوباما.
وأتم المصدر مشيرا إلى أن قائمة طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، تضمنت التعاقد مع مدافع في ظل عدم وجود بديل للثلاثي محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، بالإضافة إلى ضم صفقة في مركز الجناح.
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