عاجل- كارتيرون يطلب ضم 6 صفقات للزمالك في الميركاتو الصيفي

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على قائمة طلباته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





صفقات باتريس كارتيرون في الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رفض استمرار عدد من لاعبي الأبيض في الموسم المقبل.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي طلب تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بثنائي هجومي، في ظل عدم اقتناعه بمستوى الخط الأمامي الحالي.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى عدم اقتناع بمستوى الثنائي سيف الدين الجزيري ، ومروان حمدي فضلا عن المغربي حميد أحداد.





وأكمل المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى بظهير جديد في ظل عدم اقتناعه بمستوى التونسي حمزة المثلوثي، بالإضافة إلى تدعيم مركز صانع الألعاب لضم بديل ليوسف أوباما.





وأتم المصدر مشيرا إلى أن قائمة طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، تضمنت التعاقد مع مدافع في ظل عدم وجود بديل للثلاثي محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الغني، بالإضافة إلى ضم صفقة في مركز الجناح.