ميلان يسقط في فخ التعادل أمام كالياري ويؤجل فرصة التأهل لدوري الأبطال

سقط نادي ميلان في فخ التعادل دون أهداف أمام كالياري في الدوري الإيطالي اليوم الأحد و أهدر ميلان فرصة لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .





وكان الفوز على صاحب المركز 16 سيضمن لميلان إنهاء الموسم في المربع الذهبي واللعب في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014.





لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي خرج بتعادل محبط ليصبح رصيده 76 نقطة في المركز الثالث قبل خوض الجولة الأخيرة.





ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع نابولي رابع الترتيب، لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة، ويتقدم الفريقان بنقطة على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.





واعتمد ميلان في الشوط الأول على تسديدات بعيدة المدى، وخاطر بالتراجع إلى الخلف في الشوط الثاني لكن الحارس دوناروما تألق ومنع محاولتين بضربتي رأس من ليوناردو بافوليتي ودييغو جودين.





واحتفل كالياري، الذي يملك 37 نقطة، بالبقاء في دوري الأضواء قبل انطلاق المباراة، بعدما تعادل بنيفنتو صاحب المركز 18 مع كروتوني في وقت سابق اليوم.





وسيلعب ميلان في ضيافة أتلانتا صاحب المركز الثاني في الجولة الأخيرة يوم الأحد، ويستضيف نابولي منافسه فيرونا عاشر الترتيب، بينما يلعب يوفنتوس خارج أرضه مع بولونيا صاحب المركز 11.