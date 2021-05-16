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سيدات برشلونة يتوجن بدوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي

الأحد 16/مايو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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توج فريق برشلونة الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه العريض على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف دون رد.

أنهت سيدات كتالونيا المباراة "إكلينيكيا" في الـ45 دقيقة الأولى بتسجيل الأهداف الأربعة، حيث لم ينتظرن طويلا من أجل تمهيد الطريق نحو لقبهن القاري الأول بعد دقيقة فقط من صافرة البداية بمساعدة النيران الصديقة بهدف الألمانية ميلاني ليوبولز بالخطأ في مرماها.

وفي الدقيقة 14 أكدت أليكسيا بوتيا تفوق البلاوجرانا بهدف ثان من ركلة جزاء.

لم تكد تمر 7 دقائق حتى أضاف البرسا الهدف الثالث أيتانا بونماتي.

ثم اختتمت النرويجية كارولين جراهام هانسن رباعية بطل إسبانيا في الدقيقة 36.

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