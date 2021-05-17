يوسف الحسيني: العالم واقف بيتفرج على التطهير العرقي وتهويد القدس (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن العالم يقف متفرجًا على ما تقوم به إسرائيل من عملية التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي العربية، وتهويد القدس والاستيطان.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن ما يحدث في فلسطين هو العار بذاته، معقبًا: "إحنا سكتنا على اللي بيحصل في فلسطين من وفت غزو العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية في مطلع القرن العشرين، وقف العرب يتفرجوا، وبعد ذلك حدثت حرب 1948".





وأشار إلى أن مصر وقفت بمفردها في حرب 1956، وبعض الدول وقفت بجانب مصر في حرب السادس من أكتوبر ، معقبًا: "مصر تعمل على إعلاء حق الشعوب العربية وضمير العالم ميت، ووقف ضد حق الحياة للشعب الفلسطيني".





وكان كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، ويدعو مجلس الأمن حثيثا لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم وأن يرتقى إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاقته لإنهاء الصراع الحالي.





وقال سامح شكري، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن التهدئة المأمولة ستتيح للجميع التقاط أنفاسهم والتفكير مليا في الأسباب التي أوصلتنا للنقطة الحالية، واستخلاص العبر والاستنتاجات المنطقة التي طالما طرحتها مصر، وهى أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متابعا: "ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع.. فالحل موجود إذ أن حل الدولتين رغم كل شيء لا زال هو الخيال العملي الوحيد الذى ترتضيه كافة الأطراف".





وأكمل: "إن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي اليوم من اهتزاز، لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مباشرة لسيادة مناخ من الاحتقان والإحباط تولد عبر سنوات وسنوات من التراجع المنتظم لكل جهد حقيقي لإحلال السلام فى المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيرا لما وصلنا إليه اليوم، إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار الشهور الماضية، تدهورا كبيرا على كافة المستويات حيث شهدت الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توسعا كبيرا في النشاط الاستيطاني وتزايدا في حالات التهجير القسري للفلسطينيين، واستمرارا لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم وشاهدنا جميعا كيف تحولت باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة حرب لا تليق بالمقدسات وأماكن العبادة والأديان السماوية الثلاثة في كل الأحوال".





وتابع: "نظرا لاستشعار مصر لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه أشقائها العرب، وإيمانا منا بضرورة بأهمية القيام بدورنا الأصيل في صيانة الأمن والسلم الإقليميين فقد سعت مصر منذ اللحظة الأولى وعبر اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار إنقاذا لأرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم وتمهيدا لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية الأساس بدلا من الإرتكان للوضع الهش الحالي، الذى لم ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر يدفع ثمنها الأبرياء".