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تحديد موعد عودة نجم الأهلي للمشاركة في المباريات

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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 تعافى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بكسر في عظمة الكعبرة، أثناء تواجده مع منتخب مصر، وأجرى على إثرها عملية جراحية.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي لكشف طبي من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري.

وكان الأهلي فاز بهدفين نظيفين أمام صن داونز، مساء أمس السبت، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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