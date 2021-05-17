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ديروط يغير ملعبه قبل عودة منافسات القسم الثاني

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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ارسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكسا لنادي ديروط، يفيد بنقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم المتبقية بالدوري لتكون بملعب شباب ملوي بدلا من ملعب ديروط، وذلك بدأ من الجولة الـ22 من منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.
وقال محمود رمزي، مدير الكرة بنادي ديروط، بأن اتحاد الكرة ارسل فاكسا يفيد بنقل مباريات الفريق لملعب ملوي ويرجع السبب لرفض أمن أسيوط تأمين مباريات الفريق المتبقية على ملعب ديروط مشددا على أن تكون هناك إجراءات أمنية معينة يجب على النادي توفيرها ولكن إمكانياتنا لا تسمح بذلك.
وأضاف مدير الكرة بديروط، بأن مباريات الفريق المتبقية ستلعب على ملعب ملوي، بأن أن وافقت مديرية أمن المنيا على الملعب، مع العلم أننا تحدثنا مع مسؤلي ناديين بترول أسيوط والأسمنت لإستضافة مباريات الفريق المتبقية ولكن لإسباب خاصة به تم رفض الطلب.
ويذكر أن ديروط يواجه المنيا على ملعبه يوم الغد الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الـ22 عن منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

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