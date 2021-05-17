هبوط إيبار إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني

وكان إيبار يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آمال البقاء لكنه تعرض لبداية كارثية، عندما سجل البرتغالي جونسالو جيديس هدفاً مبكراً لبلنسية في الدقيقة الثالثة.

وحاول إيبار التعويض لكنه أصبح في مأزق بعدما سجل كارلوس سولير هدفين في غضون 11 دقيقة لتصبح النتيجة 3-0.

وقلص بريان جيل الفارق لإيبار قبل الاستراحة لكن جيديس سجل الهدف الرابع بعد الاستراحة، لتنتهي رحلة إيبار في دوري الأضواء منذ صعوده لأول مرة في 2014.

ويتذيل إيبار الدوري برصيد 30 نقطة من 37 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ويسكا صاحب المركز 17 الذي يتفوق في المواجهة المباشرة.

وحافظ إلتشي على آماله في البقاء وحول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على قادش ليتقدم إلى المركز 18 بنفس رصيد ويسكا البالغ 33 نقطة.

ويأتي ريال بلد الوليد في المركز 19 وله 31 نقطة بعد خسارته 1-4 أمام ريال سوسيداد لكنه يبقى يملك فرصة في البقاء بسبب خسارة ويسكا 1-صفر أمام ريال بيتيس.

وضمن ألافيس البقاء بالفوز 4-2 على غرناطة، كما تأكد استمرار خيتافي مع الكبار بالانتصار 2-1 على ليفانتي.

هبط إيبار من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد سبع سنوات في دوري الأضواء، بالخسارة 1-4 أمام فالنسيا اليوم الأحد.