Advertisements

هبوط إيبار إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
هبط إيبار من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد سبع سنوات في دوري الأضواء، بالخسارة 1-4 أمام فالنسيا اليوم الأحد.
وكان إيبار يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آمال البقاء لكنه تعرض لبداية كارثية، عندما سجل البرتغالي جونسالو جيديس هدفاً مبكراً لبلنسية في الدقيقة الثالثة.
وحاول إيبار التعويض لكنه أصبح في مأزق بعدما سجل كارلوس سولير هدفين في غضون 11 دقيقة لتصبح النتيجة 3-0.
وقلص بريان جيل الفارق لإيبار قبل الاستراحة لكن جيديس سجل الهدف الرابع بعد الاستراحة، لتنتهي رحلة إيبار في دوري الأضواء منذ صعوده لأول مرة في 2014.
ويتذيل إيبار الدوري برصيد 30 نقطة من 37 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ويسكا صاحب المركز 17 الذي يتفوق في المواجهة المباشرة.
وحافظ إلتشي على آماله في البقاء وحول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على قادش ليتقدم إلى المركز 18 بنفس رصيد ويسكا البالغ 33 نقطة.
ويأتي ريال بلد الوليد في المركز 19 وله 31 نقطة بعد خسارته 1-4 أمام ريال سوسيداد لكنه يبقى يملك فرصة في البقاء بسبب خسارة ويسكا 1-صفر أمام ريال بيتيس.
وضمن ألافيس البقاء بالفوز 4-2 على غرناطة، كما تأكد استمرار خيتافي مع الكبار بالانتصار 2-1 على ليفانتي.

أخبار تهمك

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- كارتيرون يطلب ضم 6 صفقات للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجيب ساويرس: هذه هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

11:39 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:32 م

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله