صلاح عبد الله: هذه أسباب مشاركتي في "هجمة مرتدة"









قال الفنان صلاح عبد الله، إن هناك العديد من العوامل المشجعة لقبوله المشاركة في "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، أنه يخاطب الروح الوطنية ويزيد من انتماء الشباب للوطن ويعرفهم بمكانة مصر وجيشها وشرطتها.





وأضاف في تصريحات صحفية: "أنا لا أتردد فى المشاركة فيه مهما كانت مساحة الدور، ثانيا فريق العمل ككل بداية من المؤلف والمخرج والأبطال، فلقد كنت مفتقد أحمد عز بشكل كبير فمنذ فيلم المصلحة والذي قدمناه عام 2012 لم يجمعنا عمل".



