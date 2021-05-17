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صلاح عبد الله: هذه أسباب مشاركتي في "هجمة مرتدة"
الإثنين 17/مايو/2021 - 12:15 ص
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قال الفنان صلاح عبد الله، إن هناك العديد من العوامل المشجعة لقبوله المشاركة في "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، أنه يخاطب الروح الوطنية ويزيد من انتماء الشباب للوطن ويعرفهم بمكانة مصر وجيشها وشرطتها.
وأضاف في تصريحات صحفية: "أنا لا أتردد فى المشاركة فيه مهما كانت مساحة الدور، ثانيا فريق العمل ككل بداية من المؤلف والمخرج والأبطال، فلقد كنت مفتقد أحمد عز بشكل كبير فمنذ فيلم المصلحة والذي قدمناه عام 2012 لم يجمعنا عمل".
وأشار إلى أنه سعد بوجود هند صبري، رغم أنه لم يلتقي بها في المسلسل سوى مرة واحدة، وأيضا ماجدة زكي والعائلة التي ضمت كلا من خالد أنور ومايان السيد، وقد عشت هذه الحالة على مدار عامين لأننا بدأنا تصوير العمل ثم توقفنا العام الماضي مع انتشار جائحة كورونا، ثم عاودنا بهجمة مرتدة كاسم على مسمى وهجمنا هذا العام.
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