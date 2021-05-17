معلومات هامة عن سكر الحمل (انفوجراف)

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا توعويا يتضمن معلومات هامة عن سكر الحمل.





وأكدت الوزارة، أن الإصابة بسكر الحمل يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وقد يتعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط وعادة ما يختفى سكر الحمل بعد ولادة الطفل.





وللوقاية من الإصابة بسكر الحمل، يجب المحافظة على فقدان الوزن الزائد وممارسة النشاط البدني بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل، ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر في الدم مبكرا أثناء الحمل.



