Advertisements

معلومات هامة عن سكر الحمل (انفوجراف)

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا توعويا يتضمن معلومات هامة عن سكر الحمل.

وأكدت الوزارة، أن الإصابة بسكر الحمل يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وقد يتعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط وعادة ما يختفى سكر الحمل بعد ولادة الطفل.

وللوقاية من الإصابة بسكر الحمل، يجب المحافظة على فقدان الوزن الزائد وممارسة النشاط البدني بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل، ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر في الدم مبكرا أثناء الحمل.

وأوضحت الوزارة، أن 50% من السيدات اللاتي تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثاني.
معلومات هامة عن سكر الحمل (انفوجراف)
معلومات هامة عن سكر الحمل (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكر الحمل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ حوالي 8 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يوم

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إسرائيل تستهدف محيط مجمع أنصار وساحل الشاطئ بغزة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم بعد إصابته بمرض غامض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:58 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

11:27 م

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

12:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله