وزارة الزراعة: توجد بعض المشاكل في منتج البطيخ.. وهذا هو السبب (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة حقن الفواكه وخاصة الخوخ والبطيخ بالكيماويات والهرمونات.





وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم بشكل كبير جدًا، نتيجة ثقة العالم بالمنتج المصري، ولم يعد هناك أي حظر على الصادرات الزراعية المصرية على الإطلاق خلال الفترة الحالية.





وتابع، أن مصر تشهد تغيرات مناخية لم تحدث خلال السنوات السابقة، وهذا أدى لحدوث بعض المشاكل في منتج البطيخ، ولكن الحديث على وجود هرمونات أو مبيدات تستخدم بصورة مضرة للمواطن أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتطوير معمل، للتأكد من جودة المنتج الزراعية بـ50 مليون جنيه.



