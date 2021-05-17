Advertisements

عاجل.. شكري ونظيره القطري يتفقان على أهمية وقف إطلاق النار بفلسطين

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين، كما اتفقا على استمرار التنسيق في الإطار الثنائي كما في الأطر الإقليمية والدولية حول ما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قطر فلسطين شكري اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

منذ ساعة و نصف

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيراميدز يستهدف ضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "السيسي" يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل- كارتيرون يطلب ضم 6 صفقات للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

منذ ساعة

نجيب ساويرس: هذه هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

08:54 م

عاجل.. تصريح مهم من الرئيس الأمريكي بشأن فلسطين

11:39 م

زيدان يحسم مصيره مع ريال مدريد

10:32 م

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر لمصر لجهودها لوقف العنف بفلسطين

11:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله