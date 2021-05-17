Advertisements
عاجل.. شكري ونظيره القطري يتفقان على أهمية وقف إطلاق النار بفلسطين
الإثنين 17/مايو/2021 - 12:20 ص
Advertisements
تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.
واتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين، كما اتفقا على استمرار التنسيق في الإطار الثنائي كما في الأطر الإقليمية والدولية حول ما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements