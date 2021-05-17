عاجل.. شكري ونظيره القطري يتفقان على أهمية وقف إطلاق النار بفلسطين

تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول اتصالاً بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.



