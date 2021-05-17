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تحذير عاجل من وزير الخارجية بشأن الوضع المحتقن في فلسطين

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية ستتصدر مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي خلال جلسة مناقشتهما المنتظرة اليوم الإثنين.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي، مساء الأحد، إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث هناك محاولات للاستحواذ على منازل الفلسطينيين، فضلا عن استهداف المصليين داخل المسجد الأقصى مما جعل الوضع محتقن.

وأضاف أن هناك حالة من عدم الارتياح تجاه التصرفات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، منوها بأن مصر أعلنت منذ البداية ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية أرواح الفلسطينيين.

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مصر فلسطين شكري إسرائيل

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