تحذير عاجل من وزير الخارجية بشأن الوضع المحتقن في فلسطين

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية ستتصدر مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي خلال جلسة مناقشتهما المنتظرة اليوم الإثنين.





وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي، مساء الأحد، إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث هناك محاولات للاستحواذ على منازل الفلسطينيين ، فضلا عن استهداف المصليين داخل المسجد الأقصى مما جعل الوضع محتقن.



