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ميلان يتحرك لشراء نجم تشيلسي نهائيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو ميلان الإيطالي، على حسم أولى صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بشراء أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي.

ميلان يقرر شراء فيكايو توموري
وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن مسؤولي ميلان الإيطالي استقروا على شراء فيكايو توموري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي المعار إلى الروسونيري بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ميلان الإيطالي دخلوا في مفاوضات جادة خلال الفترة الماضية، لخفض قيمة بند الشراء البالغ 28 مليون يورو، في عقد فيكايو توموري.

وأكملت الصحيفة أن إدارة ميلان قررت وضع الأموال المنصوص عليها في العقد داخل خزائن تشيلسي، لشراء توموري نهائيًا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ميلان يحتل الترتيب الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، ويحتاج للفوز على كالياري، لحسم تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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