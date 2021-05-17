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التلقيح الطائر.. "الصحة" تكشف عن أحدث الطرق للقضاء على كورونا(فيديو)
الإثنين 17/مايو/2021 - 01:21 ص
كساب أحمد
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كشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تفاصيل إطلاق فريق "التلقيح الطائر"، الخاص بتوفير اللقاح لكبار السن، وأصحاب الظرف الخاصة.
وقال حميدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن وزارة الصحة بدأت في تلقيح المواطنين بلقاح كورونا طبقًا للأولويات بداية من الفرق الطبية، ثم كبار السن، وخلال هذه الفترة تم اعداد فرق متحركة لتطعيم المواطنين في منازلهم، ولكن يشترط أن يكون هؤلاء المواطنين قاموا بالتسجيل للحصول على اللقاح على الموقع الالكتروني الخاصة بالوزارة.
ولفت إلى أن فريق التلقيح الطائر متوفر في كل مراكز محافظة الغربية خلاف وجود 20 مركزا ثابتا يغطي كافة المدن والقرى الرئيسية.
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