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كارتيرون يعدل لائحة المكافآت لحث لاعبي الزمالك على حصد الدوري

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التقدم بطلب إلى مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء، لتعديل مكافآت اللاعبين في المواجهات القادمة.

تعديل مكافآت لاعبي الزمالك
ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لتحفيز لاعبي الأبيض من أجل مواصله المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي، خصوصاً أن الفريق مقبل على مواجهات صعبة.

ويطمح المدرب الفرنسي في زيادة الحافز المعنوى لدى لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التمسك بلقب الدورى حتى النهاية، لاسيما بعد تحملهم أزمة عدم وجود سيولة مالية وتوفير مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة الأخيرة.

ويدرس كارتيرون إمكانية إلغاء العقوبات المالية الموقعة على لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من قبل الجهاز الفني مؤخراً، كنوع من أنواع الدعم للاعبين.

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