وزير المالية يكشف توجيه السيسي بشأن السودان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة دعم صندوق النقد الدولي للقارة السمراء خلال جائحة كورونا وصل إلى 33.3 مليار دولار وهو ما يعد نسبة قليلة.





وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي، مساء الأحد، إلى أن إفريقيا سوق كبير، ومن مصلحة العالم أن ينهض الاقتصاد الأفريقي، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بدعم السودان خلال مرحلته الانتقالية، معلقا: "نقف مع السودان قلبا وقالبا".