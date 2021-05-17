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وزير المالية يكشف توجيه السيسي بشأن السودان
الإثنين 17/مايو/2021 - 01:38 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قيمة دعم صندوق النقد الدولي للقارة السمراء خلال جائحة كورونا وصل إلى 33.3 مليار دولار وهو ما يعد نسبة قليلة.
وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي، مساء الأحد، إلى أن إفريقيا سوق كبير، ومن مصلحة العالم أن ينهض الاقتصاد الأفريقي، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بدعم السودان خلال مرحلته الانتقالية، معلقا: "نقف مع السودان قلبا وقالبا".
وعن مواجهة مصر جائحة كورونا، أوضح وزير المالية، أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات من شانها الحفاظ على الوضع الاقتصادي والصحي.
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