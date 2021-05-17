Advertisements
شاهد.. أقوى تصريح لـ محافظ شمال سيناء بشأن فلسطين
الإثنين 17/مايو/2021 - 02:53 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مصر تقف بجانب الإخوة الفلسطينيين في كل المحن، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بالكامل مع القضية الفلسطينية، وبعض المواطنين الغلابة الذي لا يملكون إلا قوت يومهم، كانوا يتبرعون للشعب الفلسطينيين خلال الأزمات الماضية
وتابع "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن مصر تتحرك بقوة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وبإذن الله يتم وقف نزيف الدم الذي سيحدث للأخوة الفلسطينيين، خاصة وأن عدد الشهداء وصل لـ192 والمصابين لأكثر من ألفين.
وفي سياق آخر، أكد أن الدولة أنشأت المجلس القومي للشهداء والمصابين، للعمل على تلبية احتياجات الشهداء في سيناء منذ عام 2014، لافتَا إلى أن هناك قرار صدر بتعين أبناء او أقارب من الدرجة الاولى للأسر التي سقط عائلها في العمليات الأمنية أو العسكرية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements